L'addio al calcio ormai prossimo di Andrea Barzagli e la scarsa affidabilità mostrata da colui che sarebbe dovuto esserne il sostituto, Daniele Rugani, hanno convinto la Juventus a portare Cristian Romero a Torino già dal prossimo giugno.



L'intesa con il Genoa per il trasferimento del difensore argentino in bianconero è già stata trovata da tempo ma non si era ancora stabilito se lasciare il giocatore in Liguria per un'altra stagione oppure tesserarlo già nella prossima finestra di mercato. Secondo quanto rivela questa mattina la Gazzetta dello Sport la dirigenza juventina avrebbe optato per la seconda ipotesi, decidendo di ringiovanire la propria retroguardia con un anno d'anticipo rispetto a quanto inizialmente previsto.



L'accelerata decisiva alla trattativa sarebbe avvenuta domenica sera, al termine dell'incontro tra Genoa e Sassuolo, al quale ha partecipato come spettatore anche il dg bianconero Fabio Paratici. Ai rossoblù, che inizialmente chiedevano 35 milioni di euro, dovrebbero esserne corrisposti 5 di meno. In ogni caso ancora una volta Enrico Preziosi realizzerà una mega plusvalenza per un giocatore pagato 2,5 milioni la scorsa estate.