Merih Demiral dal Sassuolo, ma non solo:Come anticipato da Calciomercato.com,e lo ha seguito in diverse occasioni anche nella stagione appena terminata,Anche in quella circostanza, Sensi ha disputato una partita di alto livello sotto gli occhi di Paratici, che lo apprezza da anni e lo aveva bloccato proprio in sinergia col Sassuolo prima che ogni accordo decadesse. Il nome di Sensi non è mai uscito dalla lista bianconera, è da tempo nei pensieri di Fabio Paratici ed, sempre più vicino alla panchina della Juve. L’ex tecnico del Napoli ha già nominato Sensi tra i possibili obiettivi di mercato per la prossima stagione, ma una trattativa vera e propria tra le parti ancora non è iniziata., non vorrebbe vedere Sensi in un’altra big italiana senza fare un tentativo.L’ex direttore dell’area tecnica Leonardo voleva prendere il centrocampista già a gennaio, prima di infrangersi sul muro del Sassuolo che a stagione in corso non ha voluto privarsi del giocatore. Dopo un’annata ad alti livelli tra neroverdi e Nazionale, Sensi aspetta il grande salto. Il Milan, nonostante l’addio del dirigente brasiliano,. Sensi è giovane (classe 1995), conosce già la Serie A ed è stabilmente nel giro della Nazionale. Il costo, inoltre, è alla portata del Milan: per acquistarlo dal SassuoloDa parte del giocatore, c’è gradimento totale da mesi per la destinazione rossonera, nonostante le altre sirene da Serie A e Premier League. Aspettando la nomina del nuovo allenatore ( Marco Giampaolo è sempre più vicino alla panchina rossonera ) e del nuovo direttore sportivo, il nome di Sensi è sempre rimasto in cima alla lista degli obiettivi per tornare in Champions. Milan in stand-by al momento, ma c’è da registrare anche l’interesse della Juve e soprattutto di Paratici per Sensi.