La maggior parte di natura muscolare, con qualche eccezione, a partire dal primo capitato ad, fermato da un problema alla caviglia. Dopo il brasiliano è toccato avittima di un affaticamento muscolare, le cose sono peggiorate negli Stati Uniti con il grave problema al menisco laterale del ginocchio destro per(23 luglio), la lesione capsulare della spalla sinistra per(29 luglio) e l’affaticamento all’adduttore per. L’amichevole con il Real Madrid ha lasciato in eredità la frattura del perone della gamba destra per, una volta tornata in Italia la Juve ha persoper una botta. Il campionato è iniziato senza il portiere polacco, sempre per un fastidio all’adduttore, in infermeria, per problemi muscolari, sono finiti nell'ultimo mese anchefino ad arrivare agli ultimi stop, ancora per, pere per. Sempre per ragioni muscolari.Sotto accusa è finito Allegri, con tutto il suo staff. Dal suo braccio destro Simone Folletti alla sua squadra, composta da Francesco Lucia, Enrico Maffei e Andrea Pertusio. I tanti infortuni della prima stagione, che hanno portato a tempi di recupero troppo lunghi, hanno convinto - scrive La Gazzetta dello Sport - la Juve a portare a Torino una nuova figura,Il suo compito è quello di valutare la performance atletica in partita e i carichi di lavoro in allenamento.Con un problema infortuni così ampio, riflessioni vengono fatte anche sulla struttura sanitaria del club. Dal responsabile Luca Stefania ai medici Nikos Tzouroudis e Marco Freschi.