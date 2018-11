Come riportato da Repubblica c'è una gara che non solo Cristiano Ronaldo non condivide mai su i propri canali sociale, ma che non vince proprio mai. Si tratta della sfida ad eliminazione diretta sulle punizioni che i calciatori della Juventus organizzano ogni giovedì al termine dell'allenamento. Una sfida a piazzole, contro una barriera fissa da 5 omini da 1.85 metri circa, partendo da un vertice dell'area fino al vertice opposto. Cristiano Ronaldo partecipa insieme a Bernardeschi, ogni tanto Douglas Costa e Cuadrado, ma soprattutto insieme a Pjanic e Dybala che puntualmente trionfano alla fine.