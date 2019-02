Martin Caceres capitolo terzo. Il centrale uruguaiano ricomincia oggi la sua avventura bianconera, la terza della carriera, con una presenza ufficiale e... quasi obbligata. Allegri lo considera un giocatore valido e pronto, non solo un uomo per le emergenze, come più volte ha ribadito in conferenza stampa. Uno che conosce già la Juve e il suo operato, nonché la storia, uno che dei colori bianconeri è talismano assoluto. Sì, perché Caceres in entrambi gli esordi bianconeri è andato a segno: il primo gol è datato 12 novembre 2009, contro la Lazio e con la Juve di Ciro Ferrara, mentre il secondo arrivò soto la gestione Conte, con una doppietta decisiva nella semifinale d'andata di Coppa Italia contro il Milan.