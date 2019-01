Così parla il capitano della Juve, Giorgio Chiellini. Tornando indietro di due anni: "Siam cambiati tanto rispetto a quella sconfitta. E' sempre un trofeo importante, vogliamo vincerlo, ne abbiamo lasciate troppe di queste coppe per strada in questi anni. Vogliamo invertire trend che ci ha visto perdere ultime due finali di Supercoppa, obiettivo è iniziare il 2019 alzano un trofeo".



ARABIA SAUDITA - "Abbiamo visto poco. Io ero stato qualche anno fa a Riad, avevamo giocato un'amichevole per l'addio al calcio di un portiere saudita. Obiettivamente vediamo albergo, areoporti, stadio e campo di allenamento. Sono contento che questa partita possa essere un motivo in più per l'evoluzione di questo paese e per le donne. Giusto venire qua, un passo avanti e non un problema. Non saremo noi a cambiare il mondo. Da fuori abbiamo idea di paese chiuso al mondo esterno, per come l'abbiamo vista noi abbiamo trovato persone accoglienti ma mi sarebbe piaciuto visitare meglio, sono curioso e magari capiterà più avanti nella vita. Sold out? Mi aspettavo che i biglietti venissero venduti tutti, c'è tanta voglia di vedere il calcio da parte del popolo saudita"



HIGUAIN - "Grande attaccante e grande giocatore a 360 gradi, può essere letale negli ultimi 16 metri. Me lo aspetto voglioso, dobbiamo essere bravi noi a tenerlo freddo, vive di entusiasmo e se inizia a creare occasioni può diventare devastante. Ci conosciamo? E' un vantaggio per entrambi, io conosco lui e lui conosce me, quindi si annulla tutto. Lo sentiamo ancora, lo portiamo dentro di noi, ha lasciato un ricordo speciale, siamo contenti di rivederlo è un 9 anche atipico per generosità"



RONALDO - "Come tutti noi vuole vincere, in queste partite si esalta. Ci aspettiamo tanto da lui, come sempre. Vuole essere decisivo domani sera"



GOVERNO - "Noi siamo qua per giocare, valutazioni sul governo non posso farne. L'accoglienza è stata corretta come sempre stato. Spero che questa partita sia una bella festa e un bell'esempio. Siamo contenti che il comitato dello sport qui in Arabia Saudita abbia aperto a queste iniziative sportive, spero che domani tutti gli appassionati siano contenti di avere questa partita domani" CUTRONE - "In area di rigore è molto pericoloso. Bisogna stare attenti sui cross, quando si avvicina all'area è molto decisivo, contro la Sampdoria si è visto. Siamo preparati sia al Milan con Higuain da solo sia al Milan con la coppia Higuain-Cutrone"



RIPRESA - "Fare un viaggio del genere all'inizio della preparazione è stato stancante, passare dagli 0 gradi di Torino ai quasi 30 qua non è semplice. Pagheremo un po' di stanchezza"



SUPERCOPPA - "Siamo entrambi a 7? Non lo sapevo, faremo di tutto per salire noi a 8"