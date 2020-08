Forse non sarà incedibile, d'altronde chi lo è alla Juve? Ma tra i giocatori comunque non in vendita in vista della prossima stagione c'è anche Danilo, che da Torino ha alcuna intenzione di andarsene, capace in ogni caso con la sua esperienza di contribuire ai titoli in cinque campionati diversi: brasiliano, portoghese, spagnolo, inglese e infine italiano. La sua esperienza tornerà utile anche nell'era Pirlo, sia per giocare da terzino puro che nel 3-4-1-2 valida alternativa al 4-3-3 ideale del nuovo tecnico.



I NUMERI – Al di là del palmares, in casa Juve si registrano anche numeri che hanno di fatto reso Danilo, al netto degli infortuni, l'opzione più solida tra i quattro terzini bianconeri. È suo infatti il rendimento più alto secondo i dati forniti dalla piattaforma digitale InStat tra tutti gli esterni bassi bianconeri: Danilo ha una media del 66% dei duelli vinti a partita, una media del 65% dei duelli aerei a partita, ha perso meno palle nel corso della stagione (4,1 a partita) e in particolare in difesa (0,83). Non sarà appariscente ma è solido, quello che piaceva di lui a Sarri e da cui può ripartire anche Pirlo.