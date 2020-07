Sono tanti i volti da record in questa Juve campione d'Italia. Ci sono i 10 titoli ufficiali (più due “scippati” usando le sue parole) di Gigi Buffon, i 9 consecutivi di Giorgio Chiellini, quelli conquistati da Cristiano Ronaldo in Italia, Spagna e Inghilterra. Ma c'è anche chi è andato oltre sua maestà CR7: è Danilo. Il terzino brasiliano, infatti, non solo ha vinto come Ronaldo la serie A, la Liga e la Premier, ma ha conquistato lo scudetto anche in Portogallo e prima ancora in Brasile.