Darmian alla Juve è un affare non ancora fatto, ma che si farà. L'accordo col giocatore è totale ormai da tempo, dall'intesa di massima già raggiunta durante il mercato invernale i contatti sono proseguiti fino ad ottenere l'ok definitivo di Darmian e del suo entourage per un contratto da circa 2,5 milioni netti più bonus a stagione per quattro anni. Ma è col Manchester United che rimane ancora da limare alcuni dettagli, che poi dettagli non sono. Il club inglese ha dato l'ok alla cessione ed è in trattativa con la Juve da diverse settimane, con la comune convinzione di poter arrivare in tempi brevi ad un accordo. Che potrebbe arrivare già a stretto giro di posta.



L'OFFERTA - L'ultima offerta in fase di valutazione è quella che sembrava potesse essere già quella giusta, da 13 milioni più bonus considerando anche il contratto in scadenza nel 2019 del giocatore. Ma servirà ancora un piccolo sforzo da parte della Juve. Un po' come capitato già per Mattia Perin, la cifra complessiva potrebbe non dover subire cambiamenti ma andrà rimodulata tra parte fissa e bonus, avvicinando ulteriormente la richiesta dello United. Che seppur stia cercando di far fruttare il più possibile la cessione, non si metterà di traverso anche considerando la volontà di Darmian. Che ha detto sì alla Juve. Ed alla Juve andrà.



@NicolaBalice

