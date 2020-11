Il difensore della Juve Matthijs De Ligt ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Ferencvaros:



Come avete vissuto questa partita?

"È stata molto complicata, loro hanno fatto molto bene. Hanno giocato corti, e così è difficile trovare i giocatori tra le linee. Secondo me oggi non abbiamo fatto bene: è importante giocare con maggiore velocità, con più coraggio".



Il tuo apporto per tenere la difesa alta è fondamentale.

"Faccio come facevo all'Ajax. Sul primo gol ho sbagliato un po'. Abbiamo una squadra con grande qualità, quando siamo corti è più facile".