La Juve sta spingendo per Federico Chiesa. Questa non è la causa, ma la conseguenza del fatto che Douglas Costa al contrario venga spinto lontano dalla Juve. Non è passato nemmeno un anno da quando il brasiliano veniva ritenuto incedibile, blindato dagli attacchi milionari delle due squadre di Manchester, nominato sulla carta terzo tenore in un tridente da sogno come poteva essere quello con Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Poi ben presto è stato chiaro come Mario Mandzukic fosse imprescindibile per l'esaltazione del fattore CR7. Poi, soprattutto, Douglas Costa si è annullato praticamente da solo: prima lo sputo a Di Francesco con annessa lunga squalifica, poi una serie di infortuni concatenati ed una serie di episodi extra-campo piuttosto sgraditi alla società bianconera. Il risultato porta a un Douglas Costa quasi mai a disposizione e ora sì, pronto a lasciare Torino. SVALUTATO – Uno degli effetti collaterali di una stagione, fin qui, disastrosa è però anche una sensibile svalutazione del suo cartellino. La scorsa estate il Manchester City si era spinto oltre gli 80 milioni di euro, respinti dalla Juve che semplicemente non lo voleva cedere. Ora immaginare un'offerta di quel tenore non sembra ipotizzabile e i primi sondaggi dei club interessati (anche il Psg si è messo in moto) non vanno oltre i 40-50 milioni di euro: pochi secondo la Juve, che punta ad alzare il più possibile la posta in palio pur sapendo che una stagione come questa difficilmente potrà consentire un'asta fino alle cifre sperate e in passato rifiutate. Intanto il suo rientro slitta ancora. Una brutta notizia guardando al campo e guardando al mercato.