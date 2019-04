Il mercato sta per entrare nel vivo e i bianconeri sono al lavoro con Fabio Paratici al timone della squadra all'opera sulle varie trattative. Tra i nomi più caldi, forse il più caldo in queste ultime ore, c'è quello di Joao Felix. Il club bianconero non ha intenzione di soddisfare la richiesta di 120 milioni di euro presente nella clausola rescissoria del Benfica, che potrebbe addirittura alzarla presto a 200 milioni. Per questo, Fabio Paratici lavora a stretto contatto con il suo agente, Jorge Mendes, per rafforzare l'alleanza nata con Joao Cancelo prima e Cristiano Ronaldo poi. Proprio CR7, come ricorda oggi il Corriere Torino, potrebbe essere un altro fattore, insieme a Mendes, per convincere Felix a sbarcare a Torino.