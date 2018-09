La lista di calciatori in scadenza il prossimo giugno è lunga e piena di top player. Due dei nomi segnati in rosso sull'agenda dei club italiani sono quelli di Martial e Darmian. Entrambi i calciatori del Manchester United vanno in scadenza nel 2019 e, ad oggi, non hanno alcuna intenzione di rinnovare il loro accordo con i Red Devils. Secondo Tuttosport sia l'Inter che la Juventus sono fortemente interessate all'attaccante francese ed al terzino ex Toro.