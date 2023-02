Il centrocampista dellacon i compagni a due giorni dalla sfida contro ile ha svolto l'intera partitella a ranghi misti con i ragazzi della Next Gen. Uno spiraglio per l’exche quest’anno non è ancora sceso in campo ma che potrebbe essereDifficile, ma non impossibile, pensare possa partecipare alla spedizione allaper il ritorno della gara in Europa League.perché, sì, è guarito clinicamente ma è ancora alle prese con qualche acciacco post infortunio. E perché il lunghissimo stop cui si è dovuto sottoporre non può che spingere alla parsimonia nel suo utilizzo.Se non dovesse essere convocato per giovedì,. Tornato in estate alla Juventus, Pogba ha ancora 0 minuti giocati in partite ufficiali in questa stagione ma per lui. Dopo la panchina con il Monza, Pogba non è mai stato così vicino al rientro.