e il gioco delle…. quattro carte. Già, perché c’è un poker di campioni della scuderia Raiola sui quali ruoterà il prossimo mercato dei bianconeri:. I prossimi mesi ci diranno come si incastreranno le caselle e come la Juve proverà a raggiungere il proprio obiettivo, che è quello di aggiungere a de Ligt almeno uno fra gli altri tre assi gestiti dall’agente italo-olandese. Non sarà un lavoro facile quello di, anche a causa dell’emergenza coronavirus, che ha sconvolto il calendario del calcio mondiale e creato una situazione senza precedenti, anche sul mercato. A questo, si aggiungono le difficoltà specifiche delle situazioni dei calciatori in oggetto, tutti nel mirino dei club più importanti d’Europa. Una situazione che rende tutto maledettamente