Il futuro è alla Juve, ma se proprio dovesse andar via gli piacerebbe giocare in Premier League. Detto, fatto: i bookmaker hanno preso alla lettera le dichiarazioni di Gonzalo Higuain, rilasciate nel ritiro dell’Argentina a Barcellona: «Per adesso mi trovo bene e sono felice alla Juventus, mia figlia per adesso crescerà a Torino, ma mi piacerebbe giocare in Premier League». Snai ha aperto le scommesse sul futuro del Pipita e le quote ricalcano fedelmente le sue parole: la conferma in bianconero è l’opzione favorita a 1,50, ma la prima destinazione possibile in questa finestra di mercato è il Chelsea, piazzato a 4,50. Più distante invece la pista che lo porterebbe all’Inter, magari nell’ambito di un “fanta-scambio” con Maurito Icardi. Gonzalo in nerazzurro è dato a 7,50, a 15,00 invece si gioca l’approdo al Milan. A 20,00 la prima quota “di ritorno”, per il passaggio al Real Madrid. Molto, ma molto più su vanno le quote su una nuova avventura a Napoli, dove non ha lasciato proprio un buon ricordo: è una possibilità che vale 75,00.