La Juventus ha selezionato dieci meravigliosi gol, che hanno scritto la storia del confronto contro l'Inter, in attesa del derby d'Italia di questa sera contro i nerazzurri. Da Omar Sivori nel clamoroso 9-1 passato alla storia, passando per Michel Platini, Alessandro Del Piero e Pavel Nedved, si arriva a Claudio Marchisio e Juan Cuadrado, protagonisti di questi ultimi anni della grande sfida. Ecco i dieci gol più belli scelti dal club bianconero per raccontare il Derby d'Italia. Qual è il vostro preferito?