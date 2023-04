Le polemiche nel finale di Juventus-Inter, semifinale di andata di Coppa Italia, non si placano. E non si fermano ai soli giocatori ma anche i familiari dei protagonisti in campo allo Stadium hanno voluto dire la propria. Su Instagram, James Rabiot, fratello di Adrien, ha pubblicato una storia sui nerazzurri, “senza e con var”, in cui si vede nel primo caso un bambino a terra e nel secondo lo stesso bimbo aiutato dai genitori a camminare. Un chiaro messaggio secondo cui l'Inter sarebbe portata avanti dal Var, senza il quale invece non riuscirebbe ad ottenere gli stessi risultati.