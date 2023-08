Gabriel González, padre del nuovo acquisto della Juventus, Facundo Gonzalez, intervistato da TuttoJuve.com parla del figlio.



Si aspettava che tra tutti i club interessati, alla fine la spuntasse proprio la Juventus?

"Questo lavoro è stato svolto molto bene da Martin Guastadisegno, il suo agente, ma sappiamo che c'erano diversi club interessati a Facundo. Siamo molto contenti che abbia chiuso con la Juventus".



I González sono sempre stati tifosi della Juventus?

"La verità è che sì, gli è sempre piaciuta la Juventus e anche a me ovviamente: a chi non piace un club come la Vecchia Signora? È uno dei club più importanti del mondo".



Si ispirerà alla BBC?

"Sono tre ottimi esempi da seguire!".