E che coinvolge di partenza Real Madrid e Bayern Monaco, ma che si allargherà di conseguenza abbracciando anche le big di Premier e il Psg. Con Vlahovic assolutamente invitato al valzer delle punte che si concluderà solo quando risuonerà il gong di fine mercato.Ecco perché Vlahovic continua a essere accostato a tanti, ma di trattative vere e proprie non ne è iniziata nemmeno uno.magari bonus inclusi, servirebbe anche il tempo necessario per arrivare al suo sostituto nel caso in cui poi dovesse effettivamente prendere la via d'uscita.È nota al Bayern, che aveva rinsaldato l'asse con Darkoquando Harrysembrava aver detto di no e pernon c'erano ancora margini per abbassare la maxi-richiesta dell'Eintracht: poi strada facendo questi due nodi si stan sciogliendo e Vlahovic è tornato nelle retrovie.. Anche se le merengues più di un pensierino lo starebbero facendo, come piano alternativo a Kyliane proprio per questo solo in prestito almeno per cominciare: ipotesi che dalle parti della Continassa ancora non si vuole prendere in considerazione. E allora al valzer delle punte Vlahovic continua a ballare sul posto, il suo.