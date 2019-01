Ieri è stato il giorno dell'ufficialità di Medhi Benatia, che dopo due anni e mezzo ha salutato laed è pronto a iniziare una nuova avventura in Qatar, nell'Al Duhail.nella rosa di Massimiliano Allegri, ovvero, la cui terza avventura a Torino è slittata di qualche ora a causa di alcuneIntanto, la difesa della Juve ha ricevuto ieri un'altra notizia, ovvero lo stop per almeno un mese di Leonardo Bonucci, fermato da una distorsione alla caviglia destra. Nulla di esageratamente preoccupante, ma con Barzagli che ne avrà ancora per qualche settimana, Chiellini che va per i 35 anni e lo stesso Caceres che arriva da mesi di scarsa attività in casa bianconera è il momento di riflettere. Ieri c'è stato un nuovo incontro, l'ennesimo di questi giorni, col Parma ed è rispuntato il nome di Bruno Alves , sondato anche dall'Inter., un ruolo che il classe '92 ha già ricoperto a volte in passato.