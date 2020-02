La dirigenza della Juve non dà conferme sull'idea Smalling. Il difensore compirà 31 anni a novembre e la dirigenza bianconera non ha intenzione di fare un grosso investimento su di lui specialmente se sulla panchina rimarrà Maurizio Sarri che preferisce difensori diversi per caratteristiche rispetto all'inglese. In più, il gioco all'asta del Manchester United non piace alla Juve che pur apprezzando il difensore, non lo ha messo nel mirino.