Un grande acquisto per l'estate, un grande arrivo in difesa. Tra gli obiettivi della Juventus della prossima finestra di mercato c'è un nuovo centrale, in grado di dare soluzioni a un reparto che ha bisogno di un rinnovamento. Bonucci e, soprattutto, Chiellini, non si toccano, anche quest'anno hanno dato le giuste garanzie confermando di essere una coppia collaudata e affidabile, ma l'età passa per tutti e un club con lo spessore della Juve non può iniziare una stagione con il Rugani unica, reale alternativa, a due big del nostro calcio, che quest'anno spengono, rispettivamente, 32 e 35 candeline. IDEE CHIARE - L'addio di Benatia aveva già sollevato il problema, risolto parzialmente con l'arrivo di Caceres, alla Juve serve un nuovo profilo difensivo, per il quale verrà stanziato un budget importante. Perso de Ligt, molto vicino al Barcellona nonostante le smentite di rito del suo entourage, il primo nome sulla lista di Paratici è quello di Raphael Varane, che sta valutando la possibilità di lasciare, dopo otto anni, il Real Madrid, con il quale ha vinto due Liga e quattro Champions League. I primi contatti ci sono già stati, il problema come succede in questi casi, è rappresentato dalla concorrenza, con le due di Manchester su tutte, e dal prezzo. Il Real Madrid non vuole venderlo ma se sarà obbligato a farlo chiede una cifra superiore a 80 milioni di euro. Una valutazione alta, che spaventa la Juve, ma siamo solo a fine marzo. C'è tutto il tempo di pianificare quello che sarebbe un altro investimento faraonico, ma necessario per il futuro bianconero.