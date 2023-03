Il centrocampista della Juventus Manuel Locatelli ha parlato a Dazn dopo la vittoria sull'Inter:



"Quando vinci in casa dell'Inter è sempre bello e difficile, siamo felici e non possiamo certo parlare di rimpianti per non averla chiusa. Quando giochi tante partite di fila entri in fiducia, abbiamo trovato un assetto importante e dobbiamo continuare così. Il ruolo? Anche giocando davanti alla difesa devo andare un po' avanti a cercare la conclusione, ho due mezzali intelligenti ai fianchi e me lo posso permettere".