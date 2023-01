La Juventus non vuole perdere Adrien Rabiot a parametro zero. Secondo la Gazzetta dello Sport, il club bianconero offre al centrocampista francese un ingaggio da 7 milioni di euro netti all'anno più un altro milione di bonus: da discutere la commissione alla firma per la madre procuratrice.



Rabiot non ha nessuna offerta sul piatto, a dispetto di un Mondiale giocato da protagonista. Motivo per cui la Juve potrebbe aver deciso di accelerare i tempi, prima che si palesi qualche club con cui sarebbe complicato battagliare a colpi di rialzi. Alla Continassa non possono spingersi troppo in là, mentre per certe squadre inglesi (vedi Newcastle e Chelsea in prima fila) un milione in più o in meno sposta poco. A differenza della Juve, Rabiot non ha questa grande fretta. Può sedersi sulla riva del fiume ad aspettare offerte. Non solo dai bianconeri o dall’Inghilterra, ma anche da Barcellona o Bayern Monaco, per citare altri due club interessati.



Ieri Alexis Mac Allister, uno dei candidati, ha confessato al sito ufficiale del Brighton di "non avere fretta di lasciare il club". In estate, sarà una lunga corsa per l’argentino, così come per Sergej Milinkovic Savic. La Juve valuterà se e dove iscriversi. E dipende anche da Rabiot.