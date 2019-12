Una rivoluzione che c'è e non c'è. Che l'avventura di Sarri alla Juve non sarebbe stata semplice si sapeva fin dall'inizio. I bianconeri, infatti, arrivano da quasi un decennio di successi:Per vincere, insomma, la Juve aveva già la ricetta ma mandare via Allegri per prendere Sarri voleva e vuol dire solo una cosa: vincere non basta più, bisogna farlo "giocando bene".