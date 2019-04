Miralem Pjanic, centrocampista della Juventus, ha parlato al termine della partita pareggiata dai bianconeri con l'Inter: "Abbiamo affrontato una squadra forte, in uno stadio bellissimo. Era importante dimostrare il nostro valore anche adesso, che tutto è chiuso. Avremmo potuto far loro male giocando con maggior precisione, e magari vincere. Ma alla fine il pareggio è giusto. Sono contento per il gol di Cristiano Ronaldo e di aver fatto l’assist per una rete così importante, la numero 600".



SUL FINALE DI STAGIONE - "Nelle ultime 4 gare di campionato vogliamo continuare a vincere, per fare felici i nostri tifosi, e per portare con la maggiore professionalità possibile la maglia che vestiamo. Inoltre il Derby che ci aspetta fra poco è una partita che dà grandi stimoli"