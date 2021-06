La Juventus Primavera ha battuto 2-0 in grande stile il Cagliari nell'ultima giornata di regular season del campionato Primavera. Un successo firmato Soulè e Miretti che però non serve ai bianconeri ai fini della classifica: la Juve terza era e terza rimane.

Questo perché la combinazione tra vittoria juventina sui sardi, successo della Sampdoria per 5-0 sul Torino, e pareggio 2-2 tra l'Atalanta e l'Inter capolista, ha creato una situazione di classifica avulsa: bianconeri a quota 57 punti in classifica al pari di Inter e Samp.



Facendo tutte le griglie del caso tra gli scontri diretti di queste tre squadre, emerge che la Samp termina al primo posto, l'Inter seconda e la Juve per l'appunto terza. Non arrivare tra le prime due significa disputare una gara in più ai playoff, significa in questo caso che i ragazzi di mister Bonatti affronteranno l'Empoli (sesto in classifica al termine del match decisivo vinto contro la Spal) e poi eventualmente i nerazzurri in semifinale.