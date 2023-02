Brutte notizie per la Juventus in chiusura di primo tempo del match tra la Salernitana e i bianconeri. Al 42', infatti, Fabio Miretti, dopo un contrasto con un avversario, é crollato a terra. I compagni intorno a lui hanno richiesto l'intervento dei medici e hanno avvisato della necessità di un cambio.



Dalle prime immagini sembrerebbe un problema alla caviglia. Problema che lo ha costretto ad uscire in barella, con le mani sulla faccia.