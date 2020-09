Dopo aver riportatoa Torino regalado ad Andrea Pirlo l'attaccante che tanto chiedeva, la Juventus si concentra sul mercato in uscita. In quest'ultima settimana non ci saranno altri acquisti se prima non verrà ceduto qualche elemento della rosa.. Il problema di Khedira, come quello degli altri giocatori che possono lasciare la Juve, è l'ingaggio alto. La difficoltà di Paratici infatti è proprio quella di trovare una sistemazione a quei giocatori difficili da piazzare a causa degli stipendi alti.