Adrien Rabiot è di nuovo al centro delle voci di mercato, specialmente di quelle che lo vedono lontano da Torino. Il francese non ha convinto e il suo acquisto a parametro zero rappresenta una possibilità invitante per la Juve, che potrà rivenderlo per ottenere una plusvalenza praticamente netta. Ecco perché le avances del Manchester United sono tenute in grande considerazione dal club bianconero, qualora si trasformino in una proposta reale verranno sicuramente valutate.