Qualcosa si muove attorno al futuro di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese che si è sempre detto non aperto a un addio, in questa sessione di mercato ha iniziato a guradarsi attorno con diversi club di Premier e addirittura il PSG, con cui la mamma Veronique sta facendo pace dopo l'addio a parametro zero proprio per i bianconeri, fortemente interessati.