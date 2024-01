Juve, Ranocchia a un passo dal Palermo: cifre e dettagli

Gabriele Stragapede

Filippo Ranocchia ha definitivamente aperto al Palermo. La situazione si è ormai sbloccata e la trattativa per il trasferimento in rosanero del giovane centrocampista di proprietà della Juve, che con il club siciliano aveva trovato un accordo già nei giorni scorsi, è a un passo dalla fumata bianca. Il giocatore ha sciolto le riserve e l’Empoli ha accettato di risolvere anticipatamente il prestito accordato con la Vecchia Signora. Decisiva la volontà di Ranocchia di avere maggiore minutaggio.



I DETTAGLI – L’affare si basa su un accordo a titolo definitivo da 3 milioni di euro. Si stanno limando gli ultimi dettagli, prima delle visite mediche propedeutiche alla firma sul contratto con la società siciliana. La cifra che la Juve incasserà sarà reinvestita per l'acquisto di Tiago Djalò dal Lille.