Esordio stagionale per ladiche bagnerà il suo esordio in panchina, nonché apre la stagione 2020/21 della società bianconera ospitando allo Stadium lanel primo turno di campionato. Una partita che è un esame importante per il neo allenatore, complici le numero assenza per infortunio fra cui Bernardeschi, Dybala ed Alex Sandro oltre che all'esclusione che fa discutere di Luca Pellegrini. Pochi cambi perrispetto al finale della passata stagione dove l'allenatore romano è riuscito nell'impresa di centrare una salvezza insperata a gennaio.- ​non pareggiano in Serie A dal dicembre 2014, da allora nove successi bianconeri e due blucerchiati, ma la Juventus ha vinto tutte le ultime cinque gare interne contro la Sampdoria in Serie A, segnando in ciascuna almeno due gol.non ha preso parte ad alcun gol nei due precedenti esordi stagionali di Serie A. Il portoghese è il miglior marcatore della Serie A nel corso del 2020 (21 reti in 19 partite), ma ha segnato in tutte le tre sfide contro la Sampdoria in Serie A, tra le squadre affrontate almeno quattro volte in carriera in campionato contro nessuna ha sempre trovato il gol.ha segnato quattro reti contro la Juventus in Serie A con quattro maglie diverse.Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Ramsey, McKennie, Rabiot, Frabotta; Kulusevski, Ronaldo.SAMPDORIA – Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Depaoli, Ekdal, Thorsby, Jankto; Leris; Bonazzoli.​