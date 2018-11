"Sabato 24 novembre, alle 18, la Juventus scende in campo all'Allianz Stadium per ospitare la SPAL, per la 13ma giornata di campionato.



Sono partite le vendite riservate rivolte ai Juventus Member, che avranno questo calendario:



Dalle 10:00 alle 23:59 di mercoledì 7 novembre solo J1897 Member

Dalle 10:00 alle 23:59 di giovedì 8 novembre estesa anche ai Black&White Member".



E' quanto si legge sul sito ufficiale della Juventus.