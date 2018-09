Dopo il weekend di pausa dovuto agli impegni della nazionali, domenica riprenderà la marcia della Juventus in campionato. L'appuntamento è alle 15:00 all'Allianz Stadium, dove ospite sarà il Sassuolo.



Per preparare al meglio la sfida con i neroverdi, la squadra si è allenata questa mattina sotto il sole dello Juventus Training Center in Continassa. Insieme ai giocatori rimasti a Torino in questi giorni, oggi sono rientrati i primi nazionali: Rodrigo Bentancur, che si è allenato in campo con i compagni e gli azzurri Mattia Perin, Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, i quali si sono sottoposti a lavoro di scarico.



Seduta di ripresa atletica seguita da parte tecnica. Domani gli uomini di Allegri saranno in campo nel pomeriggio.