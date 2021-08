C'era il forte interesse del Cagliari su Dragusin, difensore centrale classe 2000 della Juventus. Alla fine, però, i sardi non hanno chiuso la trattativa e in queste ultime ore di mercato è stata la Sampdoria a spuntarla per il centrale rumeno. I blucerchiati concludono l'operazione in prestito secco per questa stagione, con il contratto del ragazzo che è già stato depositato in Lega.