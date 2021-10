Cristiano Zanetti, ex centrocampista di Roma, Inter e Juventus, dice la sua su Federico Chiesa, stella dei bianconeri e dell'Italia di Mancini, a TuttoJuve: "Se assomiglia sempre di più a suo padre? Sì, però suo padre aveva avversari leggermente diversi. Non voglio sminuire quanto sta facendo Federico, però un tempo il livello era decisamente più alto di questo. I giocatori non andavano oltre i 35 anni, oggi invece riesci comunque a far la differenza. La difesa del Parma era composta da Thuram-Cannavaro e non lottava sempre per lo scudetto, c'erano Nesta, Maldini e altri grandi campioni a livello difensivo. Gli attaccanti odierni sono un po' avvantaggiati sotto questo aspetto. Sarebbe stato lo stesso forte, su questo non ci sono dubbi, ma avrebbe decisamente fatto più fatica".