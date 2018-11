Fabinho è passato in estate dal Monaco al Liverpool per giocarsi un'occasione in Premier League. Secondo quanto riportato da Le Parisienin Francia, però, il brasiliano non sarebbe affatto contento per lo scarso impiego a lui concesso da Jurgen Klopp, manager dei Reds. Motivo per cui il Paris Saint-Germain avrebbe messo gli occhi su di lui. E la Juventus, che ha seguito Fabinho da vicino nelle due scorse finestre di mercato estive, potrebbe presto tornare all'assalto.