30 anni fa, il 3 settembre del 1989, in un tragico incidente in Polonia moriva Gaetano Scirea, ex capitano della Juventus, campione del Mondo con la Nazionale nel 1982 e, al momento della morte, vice allenatore dei bianconeri, allenati da Dino Zoff. Nel trentennale della morte di Scirea, una mostra ci ricorda le qualità sportive e umane di un campione indimenticabile.