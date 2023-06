La Juve non vende soltanto, ma si muove anche nel mercato in entrata. Il club bianconero, aspettando Giuntoli e le sue direttive ufficiali come nuovo ds, sta comunque portando avanti diverse operazione per rafforzare la squadra e fornire a Massimiliano Allegri un organico quanto più comoleto possibile per l'inizio del ritiro e una delle operazioni più vicine alla chiusura è quella che porta a Timothy Weah.



COSA MANCA - Vicina alla chiusura ma non ancora chiusa. Perchè sebbene nelle ultime ore ci sia stata un'accelerazione, ancoda non è arrivata la fumata bianca tanto attesa. Fra Lille e Juventus i discorsi sono avviati, ma il club bianconero non può spingersi oltre i 10 milioni di euro più 2 di bonus di valutazione ed è il Lille che sta lentamente, ma in maniera importante, abbassando le pretese per accontentare il giocatore.



CHI FINANZIA L'AFFARE? - In un mercato che la Juve deve chiudere a +120 milioni (in realtà si potrebbe anche sforare a gennaio) i soldi per quest'operazione in entrata la Juve li ha già incassati. Sono parte dell'incasso (scontato) di Kulusevski riscattato dal Tottenham.