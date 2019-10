La Juventus è sempre attenta alle opportunità a parametro zero. Da anni, l'area tecnica bianconera si è distinta per piazzare sempre almeno un acquisto a scadenza di contratto e di conseguenza tanti giocatori si propongono quando pensano seriamente di cambiare aria: il brasiliano Willian in questi giorni si è offerto proprio alla Juve, non solo ai bianconeri ma in Italia la destinazione torinese sarebbe la sua priorità. Niente è ancora deciso: al momento, infatti, ha ricevuto più di una proposta e c'è anche sul tavolo un'offerta del Chelsea per rinnovare il contratto, Willian è titubante e deciderà presto.





VOGLIA DI SARRI - Il brasiliano è combattuto sulla permanenza a Londra o meno, la Juventus per adesso ha memorizzato e non è andata oltre, non è entrata nei dettagli di un eventuale contratto né sta discutendo coi suoi agenti per stringere. Semplicemente ha registrato l'interesse di Willian, troppo presto per valutare altro; eppure, il giocatore gradirebbe raggiungere Maurizio Sarri con cui si è trovato molto bene ma sa che la decisione passa principalmente dalla dirigenza. Compirà 32 anni nella prossima estate, quindi c'è tutto da valutare e la Juventus ad oggi è cauta. Per questo Willian non esclude il rinnovo, tiene aperta ogni porta. Lavori in corso...