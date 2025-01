Juvemania: Koopmeiners vittima di un equivoco tattico, servono spiegazioni

Redazione Calciomercato

Due volti e mille sensazioni. E partiamo dai primi: come s'incastrano? Possono davvero coesistere? Avranno tempo, modo, spazio per rendersi utili in questa squadra?Sono tre domande esistenziali, per i giocatori e per la squadra in cui teoricamente giocherebbero.E invece, l'enigma resta. Anzi: è più di uno. Fa a botte con la necessità di giocatori di qualità e restituisce una risposta monca, a metà, poco più di un'intuizione. A Locatelli e Thuram non si può rinunciare, ai due "talenti più puri" - mettiamola così - invece sì.

Se ne sono dette tante, a tratti persino troppe, ma quelle su Teun Koopmeiners spesso sono sembrate giuste. Anche in Belgio sono parsi evidenti due fattori. Il primo:, poiché la libertà che Thiago concede a Koop è inversamente proporzionale alla sua libertà mentale. Quel "mettersi in difficoltà per i compagni" è sicuramente un atto di purissima generosità, e il tecnico non può non apprezzarlo, ma per la Juve vuol dire anche non avere con la giusta lucidità uno dei giocatori potenzialmente più decisivi. Si può trovare un compromesso, in fondo.

Il secondo:Koop non sarà l'overperformante di Bergamo, non sempre comunque, ma non è nemmeno un giocatore da errori banali in pochi metri.Con soluzioni. Dove sono finite?La sensazione - naturalmente, stando al di fuori - è che Thiago quasi non voglia porsi il problema.Che una sua funzione, Koop, alla fine ce l'abbia pure. E che nel suo girovagare sia persino vitale per questa squadra. Una preghiera, allora: ce lo spieghi, ancora una volta e magari un po' meglio. Perché non è vero che con l'olandese sia stato tutto nero, con il Milan s'è visto un grigio che sembrava bianco,

Quello è il Teun che tutti vogliono vedere. E che in fondo manca. Un giocatore dalle soluzioni estemporanee e sempre con la testa alta, non un maratoneta senza una meta.