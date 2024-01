Juventus verso l'Inter: Chiesa in gruppo, Rabiot non ancora e si ferma Weah

Meno cinque. Conto alla rovescia verso il derby d'Italia tra Inter e Juventus di domenica sera a San Siro. Dopo il pareggio in casa di sabato con l'Empoli e la vittoria dei nerazzurri a Firenze, i bianconeri si presentano allo scontro diretto per lo scudetto con un punto in meno in classifica, nonostante la partita giocata in più. A fine febbraio l'Inter recupererà il turno casalingo con l'Atalanta, rinviato per la Supercoppa italiana in Arabia Saudita.



LE ULTIME - Oggi la squadra di Allegri si è allenata alla Continassa di Torino. Le buone notizie arrivano dal centrocampista statunitense Weston McKennie e dell'attaccante italiano Federico Chiesa, che hanno lavorato con il resto del gruppo. Invece il rientro del centrocampista francese Adrien Rabiot è previsto per giovedì. Intanto l'esterno statunitense Timothy Weah non si è visto oggi in campo, fermato da una leggera influenza.