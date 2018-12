Non sono molti, nella storia, i calciatori che hanno giocato il derby della Mole sia con la maglia del Torino che con quella dellaAncora meno sono quelli che sono riusciti ad andare in gol nella stracittadina con entrambe le casacche: in questa cerchia ristretta di giocatori proverà a entrare sabato sera Simone. L'attaccante lucano nella sua unica stagione in bianconero è stato protagonista di tre partite contro la sua attuale squadra e in una di queste, quella valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia terminata con un rotondo 4-0 per la formazione di Massimiliano, ha messo a segno anche una doppietta. Oltre ai gol, di quelle partite a Zaza sono però rimasti i segreti della preparazione al derby di Allegri: informazioni che potrebbero essere utili anche al suo attuale allenatore, WalterSimone Zaza non è l'unico calciatore del Torino ad aver giocato il derby della Mole con la maglia bianconera. Due stagioni fa, la Juventus di Massimiliano Allegri ha potuto anche contare per sei mesi sui muscoli di Tomasoggi un pilastro del centrocampo del Torino. Per la formazione granata negli ultimi anni i derby sono stati per lo più delle sfide impari, in cui per i tifosi sono arrivate molte più delusioni che gioie: da quando Urbanoè presidente, il Torino è riuscito solamente una volta a battere la Juventus, ha collezionato poi due pareggi e una lunga serie di sconfitte.Per cercare invertire la rotta della formazione granata, a Walterpotrà essere utile anche conoscere come il proprio collega e avversario prepara, dal punto di vista psicologico e non solo tattico, una partita delicata come il derby, in cui la storia insegna che la testa e il cuore possono valere più dei piedi buoni. Tomas Rincon e Simone Zaza potranno risultare utili in ciò, oltre che in campo.