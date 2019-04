Giallo Mandzukic in casa Juventus. Allegri ha spiegato ieri in conferenza stampa: "Difficilmente lo riavremo entro la fine della stagione". L'attaccante croato si sarebbe infortunato al tendine rotuleo del ginocchio, ma una frase di Allegri prima dell'Ajax ("C'erano molte probabilità che rimanesse fuori comunque") apre ad altri scenari.



Come si legge sul Corriere della Sera in edicola oggi, dalla Croazia fonti vicine al giocatore sostengono che i problemi fisici sarebbero più diplomatici che reali. A questo punto può tornare in dubbio il futuro di Mandzukic a Torino, nonostante un rinnovo del contratto fino a giugno 2021 annunciato soltanto due settimane fa.