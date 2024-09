Juventus, come sta Nico Gonzalez: le ultime dall'Argentina

: perla preoccupazione circa l'infortunio sembra essere passata. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport,rimediata nel corso della sfida tra Argentina e Cile - al punto da costringerlo al cambio forzato -i, al punto che il calciatore argentino è destinato a rimanere in Nazionale e quindi, salvo colpi di scena,(martedì 10 settembre). Se non ci saranno complicazioni o ulteriori colpi di scena, Gonzalez sarà dunque a disposizione diper gli impegni che arriveranno dopo la sosta per le nazionali, a partire dain programma il 14 settembre alle 18.

, è arrivato in bianconero nella fase finale del mercato e finora, nelle prime tre partite ufficiali stagionali, ha disputato 7 minuti nello 0-0 contro la Roma.Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società ACF Fiorentina per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nicolas Ivan Gonzalez a fronte di un corrispettivo di € 8 milioni, oltre ad oneri accessori per € 0,4 milioni.

L’accordo prevede inoltre l’obbligo da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore al verificarsi di determinate condizioni nel corso della stagione sportiva 2024/2025. Il corrispettivo pattuito per l’eventuale acquisizione definitiva è pari a € 25 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre ad oneri accessori per € 3,1 milioni; tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 5 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi.

Stante l’elevata probabilità del verificarsi delle condizioni di cui sopra tale operazione, ai fini contabili, risulta qualificabile come acquisizione a titolo definitivo già a decorrere dalla data odierna per un importo complessivo pari a € 33 milioni. Si precisa peraltro che la valutazione finale circa la rilevazione contabile dell’operazione sarà compiuta ai fini della preparazione della Relazione Semestrale al 31 dicembre 2024, la cui approvazione è prevista nel mese di febbraio 2025.