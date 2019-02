Dopo la settimana di coppe, con l'arrivo del weekend tornano in campo i massimi campionati europei. Si comincia questa sera, con l'anticipo dellain programmaall'Allianz Stadium di Torino tra ladi Massimilianoe ildi Marcosfida tra la prima e la penultima del massimo campionato italiano. I bianconeri sono già con la testa a mercoledì sera, quando saranno ospiti al Wanda Metropolitano di Madrid dell'Atletico del Cholo Simeone, nell'andata degli ottavi di finale di Champions League, obiettivo primario della Vecchia Signora in questa stagione: per questo il tecnico bianconero è orientato ad operare massiccio turnover, risparmiando soprattutto Cristiano Ronaldo, capocannoniere con 18 reti, ma vuole a tutti i costi i tre punti per allungare ulteriormente sul Napoli e portarsi temporaneamente a più 14, centrando il 24esimo risultato utile consecutivo in una stagione fin qui senza sconfitte in Serie A. Dal canto loro i ciociari provano a ottenere punti salvezza che sarebbero fondamentali, dopo la bella vittoria di Genova contro la Samp che li ha portati a due punti dalla salvezza.a cinque giorni dalla gara di Champions contro l'Atletico; in campo anche JoaoMarioe Cristiano, mentre riposano a centrocampo Blaisee MiralemDue dei pareggi della Juventus quest'anno sono arrivati in​ casa (10 vittorie, 2 pareggi), dove non ha subito gol in sei partite. La Juve ha subito solo otto gol in casa in questa stagione, ma tre di essi sono arrivati nell'ultima partita casalinga. Il Frosinone sta cercando di salvarsi dalla retrocessione ed ha due vittorie nelle ultime tre partite (2 vittorie, 1 sconfitta), che hanno portato i ciociari ad una vittoria di distanza dalla salvezza. La squadra ospite ha la terza peggior difesa (43 gol subiti), ma han subito solo 15 gol nelle ultime dieci partite di SA. Il Frosinone sta cercando di ottenere la terza vittoria consecutiva in trasferta per la prima volta nella storia, ma dovrà affrontare i bianconeri contro cui non ha mai vinto in una partita ufficiale (1 pareggio, 4 sconfitte). Non è riuscito a segnare in sette delle 12 trasferte in Serie A, ma ha segnato 11 gol nelle rimanenti cinque. La Juventus ha segnato per prima in 11 delle 12 partite casalinghe di Serie A, e non è mai stata in svantaggio a fine primo tempo in nessuna di quelle 12 partite.Tutte e cinque gli scontri diretti tra queste due squadre hanno visto meno di 2,5 gol totali a partita, con una sola di quelle cinque partite che ha visto entrambe le squadre riuscire a segnare.Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, De Sciglio; Khedira, Emre Can, Bentancur; Dybala, Mandzukic, Ronaldo.Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano, Chibsah, Viviani, Cassata, Molinaro; Ciano, Ciofani.