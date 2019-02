La Juventus torna in campo venerdì 15 febbraio per la 24esima giornata di Serie A: all’Allianz Stadium i bianconeri di Max Allegri ospitano il Frosinone, cinque giorni prima della trasferta di Champions League contro l’Atlético Madrid.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Juve-Frosinone (calcio d'inizio alle ore 20.30) sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky Sport. La partita sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone grazie al servizio per abbonati Sky Go.