Juventus, Giuntoli: "Mercato? Tanti nomi sul taccuino. Siamo corti in difesa"

Lacerca un difensore per gennaio,lo ribadisce ancora una volta.I bianconeri affrontano l'Aston Villa nella quinta giornata della fase campionato della UEFA Champions League e lo fanno in emergenza per gli infortuni, con soli 14 giocatori di movimento a disposizione di Thiago Motta.Prima del calcio d'inizio Giuntoli, Managing Director Football della Juve, è intervenuto ad Amazon Prime Video: le sue dichiarazioni.- "E' una partita storica, molto importante. Cerchiamo di portarla dalla nostra parte, sarebbe fantastico. Ci proviamo"

- "Ci mancano un sacco di giocatori, come dice il mister dobbiamo dare tutti qualcosa in più per continuare a fare bene e portarla dalla nostra come spesso succede".- "Abbiamo tanti ragazzi in prima squadra portati in estate, gli altri sono giovani e devono fare esperienza prima di affacciarsi alla prima squadra".- "Sono tante partite e abbiamo avuto infortuni gravi che ci hanno danneggiato tanto, ma il gruppo sta reagendo ed è unito con il mister. Cerchiamo di portare avanti la nostra crescita importante".

- "Sarò ripetitivo, ma contiamo sul recupero di Milik che è bravo e adatto al gioco di Motta. Dietro è chiaro che dovremo fare qualcosa perché siamo pochini, siamo corti. Ho tanti calciatori bravi sul taccuino".